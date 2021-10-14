Актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", которая не так давно сразила поклонников сменой образа, решила ответить на личные вопросы поклонников в социальной сети Инстаграм.

Виктория Булитко является успешной юмористкой, которая любит показать самые смелые образы и на сцене, и в реальной жизни. Звезда выступает уже не первый год в юмористическом проекте "Дизель шоу", а также развлекает украинцев в социальной сети Инстаграм.

Виктория нередко также отвечает на разные вопросы фанатов и не боится рассказать о себе. В этот раз у Булитко поинтересовались довольно личными темами. Так, звезда рассказала, что у нее есть парень, а также отреагировала на слова о своей красоте.

Не обошлось без ответа на тему детей, планирует ли в будущем Виктория засвети ребенка, она ответила: «Как подскажет Вселенная» и сопроводила пост трогательным кадром.

Ранее на новых кадрах Булитко примерила на себя образ японской гейши. У звезды была пышная прическа с китайскими палочками. Виктория улыбалась на видео, сложив руки вместе. Актриса сказала что-то на китайском, которое можно спутать с нецензурным выражением.

"Суй Ху Тьшай... Что в переводе означает, добрейшего дня и настроения", - написала Булитко.

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