Известная юмористка и актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко раскрыла, что её связывает с Дмитрием Дикусаром после того, как они вместе участвовали в шоу "Танці з зірками".
Как передает Politeka.net, Виктория Булитко является известной украинской юмористкой. Также она известная как актриса "Дизель шоу". Девушка начинала свою карьеру в разных юмористических проектах. После этого она попала в команду КВН "Девчонки из Житомира", где выступала как поющая актриса.
Так, на этот раз Виктория Булитко опубликовала новое видео. Актриса часто общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. У неё спросили, общается ли она с Дмитрием Дикусаром. Напомним, что они вместе участвовали в одном из сезонов шоу "Танці з зірками", после чего им приписывали роман.
"Мы иногда переписываемся, когда есть чем поделиться", - рассказала Виктория Булитко.
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