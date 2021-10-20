Українська актриса, гумористка і зірка "Дизель шоу" і серіалу "Татусі" Вікторія Булітко заговорила про свою гарну подругу, яку весь творчий колектив втратив у страшній аварії.
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Булітко опублікувала відео, на якому зібрала спільні фотографії з актрисою і зіркою «Дизель шоу» Мариною Поплавською. Як відомо, 20 жовтня 2018 року жінка загинула в ДТП, коли автобус з зірками врізався у вантажівку. Під час аварії постраждали й інші зірки «Дизель шоу», в тому числі Яна Глущенко, Євген Сморигін і Єгор Крутоголов. Для колективу ця аварія і смерть колеги стала справжнім шоком.
"Ти завжди зі мною...Ти завжди з нами", - зворушливо підписала відео Вікторія Булітко.
У коментарях шанувальники залишили масу слів співчуття.
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"Завжди з нами, вічна пам'ять", "Чудова була людина, красива жінка, розумна і талановита. Світла пам'ять, ніколи не забудемо", "Світла пам'ять! Так шкода!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Булітко розповіла про свого хлопця і майбутнє материнство: "мені підкаже...".
Як повідомляла Politeka, Булітко розповіла, що у неї з Дікусаром.
Також Politeka писала, що Булітко застав зненацька фотограф:"Ох вже ці папараці".