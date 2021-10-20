Украинская актриса, юмористка и звезда «Дизель шоу» и сериала «Папаньки» Виктория Булитко заговорила о своей хорошей подруге, которую весь творческий коллектив потерял в страшной аварии.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Булитко опубликовала видео, на котором собрала совместные фотографии с актрисой и звездой «Дизель шоу» Мариной Поплавской. Как известно, 20 октября 2018 года женщина погибла в ДТП, когда автобус со звездами врезался в грузовик. Во время аварии пострадали и другие звезды «Дизель шоу», в том числе Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов. Для коллектива эта авария и смерть коллеги стала настоящим шоком.

«Ты всегда со мной...Ты всегда с нами», - трогательно подписала видео Виктория Булитко.

В комментариях поклонники оставили массу слов сочувствия.

«Всегда с нами, вечная память», «Замечательный был человек, красивая женщина, умная и талантливая. Светлая память, никогда не забудем», «Светлая память! Так жалко!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Булитко рассказала о своем парне и будущем материнстве: "Мне подскажет...".

Как сообщала Politeka, Булитко рассказала, что у нее с Дикусаром.

Также Politeka писала, что Булитко застал врасплох фотограф: "Ох уж эти папарацци".