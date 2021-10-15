Талановита українська акторка та гумористка Вікторія Булітко, яка багато років виступає на сцені "Дизель шоу", поділилася світлинами у новому образі.

Як пише Politeka.net, 38-річна талановита акторка Вікторія Булітко, яка знімається у комедійному серіалі "Папаньки" та грає на сцені "Дизель шоу", часто приміряє різні образи для мініатюр. У своєму Instagram Булітко пулікує різні світлини та ділиться подробицями свого життя.

Цього разу акторка постала перед камерами в стильних окулярах та з укладкою. Булітко сиділа на кріслі у гримерці, прикрившись одіялом.

"Ох вже ці папараці, застали зненацька перед підготовкою до номера! 😭🤣 Всі ж в курсі, що по п'ятницях прем'єра "Дизель Шоу"? Сьогодні вона особлива - по-осінньому затишна☺️ Включайтеся о 20:10, а я відповім вам під коментарями 😘", - написала акторка.

Шанувальники оцінили публікацію та написали багато коментарів.

" чарівно!))", " Я готовий вічно дивитися на тебе Вікуся! А на прем'єру заради тебе я прийду! 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "Яка імпозантна дама 🤣🤣🤣. Віка, блиск!", "Так зненацька, що ще й ракурс вибрали, пози світло, взагалі гади вони папараці. Слава богу красу не зіпсували ... противні. 😂😂😂💥💥💥 Чудово. ♥ ️ ♥ ️ ♥", "Те відуття, коли не впізнала хто на фото! У Фейсбуці просто пройшла повз пост)) Гарна маскіровочка)) Класні фото! ) ❤️❤️❤️🔥🔥👏👏 ️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Крутоголов, Сморигін та інші зірки "Дизель Шоу" дали урок українським чоловікам: "Хлопці, до мурашок".

Нагадаємо, що Булітко з "Дизель Шоу" розповіла про бойфренда і коли стане мамою: "Мені підкаже...".

A ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" насмішила образом гейші: "До цієї зачіски ще й бантик декуди потрібен...".