Артисти гумористичної програми "Дизель шоу" Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Сергій Писаренко та інші зворушили публіку влучними словами, яким повинен бути справжній чоловік.
Так, на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram опублікували фрагмент святкового концерту до Дня захисників і захисниць України, передає Politeka.net.
Зірки вийшли на сцену, підкоривши не тільки зал, а й користувачів Мережі піснею про чоловіків.
"Дівчата, пам'ятайте - справжні чоловіки завжди поруч. Так, їх стало менше, але нехай з вами будуть тільки гідні. Хлопчики, хлопці, чоловіки - пам'ятайте, хто ви такі, живіть гідно і будьте сильними!", - йдеться в підписі.
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Крутоголов, Сморигін, Писаренко та інші співали зі сцени:
"Справжнім чоловіком хотіли всі стати,
захищати, добувати, рід чоловічий продовжувати.
Свій кинджал лише від смерті кидали з рук,
і не постили нісенітницю заради лайків у Фейсбук".
Публіка залишилася в захваті, розкривши свої емоції в коментарях:
"Клас!!! Спасибі велике, хлопці!"; "Супер молодці хлопці🔥 👏"; "Ви найкрутіша команда, всім тільки Браво!!! Так тримати, ви кращі!!! 👏👍🤗"; "Висоцькі всі як на підбір 👍 👍 👍 до сліз"; "Хлопці, до мурашок! 💪👍"; "Додано все. Треба тільки бути таким".
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