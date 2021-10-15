"Всі як на підбір"

Артисти гумористичної програми "Дизель шоу" Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Сергій Писаренко та інші зворушили публіку влучними словами, яким повинен бути справжній чоловік.

Так, на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram опублікували фрагмент святкового концерту до Дня захисників і захисниць України, передає Politeka.net.

Зірки вийшли на сцену, підкоривши не тільки зал, а й користувачів Мережі піснею про чоловіків.

"Дівчата, пам'ятайте - справжні чоловіки завжди поруч. Так, їх стало менше, але нехай з вами будуть тільки гідні. Хлопчики, хлопці, чоловіки - пам'ятайте, хто ви такі, живіть гідно і будьте сильними!", - йдеться в підписі.

Крутоголов, Сморигін, Писаренко та інші співали зі сцени:

"Справжнім чоловіком хотіли всі стати,

захищати, добувати, рід чоловічий продовжувати.

Свій кинджал лише від смерті кидали з рук,

і не постили нісенітницю заради лайків у Фейсбук".

Публіка залишилася в захваті, розкривши свої емоції в коментарях:

"Клас!!! Спасибі велике, хлопці!"; "Супер молодці хлопці🔥 👏"; "Ви найкрутіша команда, всім тільки Браво!!! Так тримати, ви кращі!!! 👏👍🤗"; "Висоцькі всі як на підбір 👍 👍 👍 до сліз"; "Хлопці, до мурашок! 💪👍"; "Додано все. Треба тільки бути таким".

Раніше Politeka писала, що зірки " Дизель шоу "заінтригували українців новими образами для виступу:" якщо ви в залі...".

Нагадаємо, що Булітко з " Дизель шоу "довели до сліз прямо на знімальному майданчику:" обидві руки ліві, та ще й..."

A ще Politeka повідомляла, що зірки "Дизель Шоу" ледь не побилися на сцені, відео: "а, може, ти будеш..."