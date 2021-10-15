"Все как на подбор"

Артисты юмористической программы "Дизель шоу" Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Сергей Писаренко и другие растрогали публику меткими словами, каким должен быть настоящий мужчина.

Так, на официальной страничке "Дизель шоу" в Инстаграм опубликовали фрагмент праздничного концерта ко Дню защитников и защитниц Украины, передает Politeka.net.

Звезды вышли на сцену, покорив не только зал, но и пользователей Сети песней о мужчинах.

"Девушки, помните - настоящие мужчины всегда рядом. Да, их стало меньше, но пусть с вами будут только достойные. Мальчики, парни, мужчины - помните, кто вы такие, живите достойно и будьте сильными!", - говорится в подписи.

Крутоголов, Сморигин, Писаренко и другие пели со сцены:

"Настоящим мужчиной хотели все стать,

защищать, добывать, род мужской продолжать.

Свой кинжал лишь от смерти роняли из рук,

и не постили чушь ради лайков в Фейсбук".

Публика осталась в восторге, раскрыв свои эмоции в комментариях:

"Класс!!! Спасибо большое, ребята!"; "Супер молодцы ребята🔥👏"; "Вы самая крутая команда, всем только Браво!!! Так держать, вы лучшие!!! 👏👍🤗"; "Высоцкие все как на подбор 👍👍👍 до слёз"; "Парни, до мурашек! 💪👍"; "Добавлено все. Надо только быть таким".

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