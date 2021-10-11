Актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала себе в новому образі, порадувавши українців своїм гумором і підняла настрій.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко є успішною актрисою в Україні. Зірка виступає зараз в "Дизель шоу", а також розважає українців в соціальній мережі Instagram.

На нових кадрах Булітко приміряла на себе образ японської гейші. У зірки була пишна зачіска з китайськими паличками. Вікторія посміхалася на відео, склавши руки разом. Актриса сказала щось на китайському, яке можна сплутати з нецензурним виразом.

"Суй Ху Тьшай... Що в перекладі означає, найдобрішого дня і настрою", - написала Булітко.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Сухий чай", "Ржу", "до японських гастролям готова", " до цієї зачіски ще й бантик начебто декуди потрібен....", "Я Китайський не знаю)) якби французькою або іспанською або німецькою то я б переклав)))","Вікуську не впізнав, грим - клас".

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