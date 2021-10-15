Талантливая украинская актриса и юмористка Виктория Булитко, которая много лет выступает на сцене "Дизель шоу", поделилась снимками в новом образе.

Как пишет Politeka.net, 38-летняя актриса Виктория Булитко, которая снимается в комедийном сериале "Папаньки" и играет на сцене "Дизель шоу", часто примеряет различные образы для миниатюр. В своем Instagram Булитко публикует различные фотографии и делится подробностями своей жизни.

На этот раз актриса предстала перед камерами в стильных очках и с укладкой. Булитко сидела на кресле в гримерке, прикрывшись одеялом.

"Ох уж эти папарацци застали врасплох перед подготовкой к номеру! 😭 Все же в курсе, что по пятницам премьера "Дизель Шоу"? Сегодня она особенная - по-осеннему уютная ☺️ Включайтесь в 20:10, А я отвечу вам под комментариями 😘 ", - написала актриса.

Поклонники оценили сообщение и написали много комментариев.

"прелестно!)) ", "Я готов вечно смотреть на тебя Викуся! А на премьеру ради тебя я приду! 😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "Какая импозантная дама. 🤣🤣🤣 Вика, блеск!", "Так неожиданно, что еще и ракурс выбрали, позы свет, вообще гады они папарацци. Слава богу красоту не испортили ... противные. 😂😂😂💥💥💥 Прекрасно. ♥ ️ ♥ ️ ♥", "То чувство, когда не узнала кто на фото! В Фейсбуке просто прошла мимо поста)) красивая маскировочка)) классные фото! ) ❤️❤️❤️🔥🔥👏👏 ️", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Крутоголов, Сморигин и другие звезды "Дизель Шоу" дали урок украинским мужчинам: "Ребята, до мурашек".

Напомним, что Булитко из "Дизель Шоу" рассказала о бойфренде и когда станет мамой: "Мне подскажет...".

A еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" насмешила образом гейши: "К этой прическе еще и бантик кое-кому нужен...".