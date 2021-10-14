Актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", яка не так давно вразила шанувальників зміною образу, вирішила відповісти на особисті питання шанувальників в соціальній мережі Instagram.

Вікторія Булітко є успішною гумористкою, яка любить показати найсміливіші образи і на сцені, і в реальному житті. Зірка виступає вже не перший рік у гумористичному проекті" Дизель шоу", а також розважає українців у соціальній мережі Instagram.

Вікторія нерідко також відповідає на різні питання фанатів і не боїться розповісти про себе. Цього разу у Булітко поцікавилися досить особистими темами. Так, зірка розповіла, що у неї є хлопець, а також відреагувала на слова про свою красу.

Не обійшлося без відповіді на тему дітей, чи планує в майбутньому Вікторія засвіти дитину, вона відповіла:» як підкаже Всесвіт " і супроводила пост зворушливим кадром.

Раніше на нових кадрах Булітко приміряла на себе образ японської гейші. У зірки була пишна зачіска з китайськими паличками. Вікторія посміхалася на відео, склавши руки разом. Актриса сказала щось на китайському, яке можна сплутати з нецензурним виразом.

"Суй Ху Тьшай... Що в перекладі означає, найдобрішого дня і настрою", - написала Булітко.

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