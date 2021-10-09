Актори студії "Дизель шоу" вирішили зробити пародію на популярне кулінарне шоу "Мастер Шеф" та опублікували кумедне відео на офіційній сторінці шоу.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram часто публікують фрагменти із виступів провідних акторів проєкту. Цього разу на сторінці з’явилася пародія на популярне кулінарне шоу "Мастер Шеф".

"Бламанже і Бельмондо, канапе і каніфоль - що їстівне і як готувати? Навряд чи герої цього кулінарного шоу знають відповіді на подібні питання. Тому що вони кухарі, у яких обидві руки ліві, та ще й ростуть з ... ну, є одне місце", - написали в мережі.

Як бачимо, на кухні, за задумкою пародії, відбувався справжній хаос. У центрі уваги була Вікторія Булітко, яка різала цибулю й плакала через те, що їй доведеться готувати телятину.

Інший актор студії – Євген Гашенко, вміло зіграв недосвідченого кухаря та мало не поцілив сокиркою у Юлію Мотрук.

Пародія на відоме шоу вийшла дуже смішною та реалістичною. Шанувальники написали коментарі.

"Дизель шоу це 🔥 це супер👏 люблю дивитися 😍", " обожнюю вас🔥🔥🔥🔥😍😂", " 😂😂😂", " Коли буде новий сезон шоу Дизель найт?", - написали в мережі.

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