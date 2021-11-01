Известная украинская актриса, звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала, какая неприятность произошла с ней во время съемок в сериале.

Как сообщает Politeka.net, Виктория Булитко стала популярной, прежде всего, как участница команды КВН «Девчонки из Житомира». Также звезда активно снималась в кино и сериалах, участвовала в проекте «Танцы со звездами». Сейчас, помимо работы в «Дизель шоу», Булитко продолжает сниматься в сериалах.

Прямо во время съемочного процесса с ней приключилась беда – звезда начала стремительно терять голос. Об этом Булитко рассказала своим поклонникам в Инстаграм. На видео слышно, что голос артистки осип.

«Представляете, снимали сегодня сериал, и у меня голос просто на глазах за день сел. А у меня еще одна сцена. А потом монтировать как? Зашла с одним голосом – вышла с другим?», - пожаловалась Булитко.

Отметим, что на видео актриса предстала в парике, поскольку ее персонаж – рыжеволосая женщина.

Напомним, что Виктория Булитко рассказала, что у нее с Дикусаром: фото пары.

Как сообщала Politeka, Виктория Булитко опозорилась, попытавшись продемонстрировать вокал: "Не пошло".

Также Politeka писала, что Булитко заговорила о невосполнимой потере: «Ты всегда со мной…».