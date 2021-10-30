Вікторія Булітко, яка виступає в проектах" Дизель Студіо", продемонструвала свої вокальні здібності, розсмішивши на відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко стала популярною вітчизняною актрисою, знявшись у безлічі робіт. Також Вікторія була в команді КВК "дівчата з Житомира", а після цього стала однією з актрис" Дизель Студіо", знімати в багатьох їхніх проектах, включаючи"Дизель шоу". Нещодавно Булітко брала участь у" Танцях з зірками", де посіла третє місце. Не забуває Вікторія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На сторіс Булітко знімала сама себе.

"Ща заспіваю", - написала Вікторія під сторіс.

На другому відео Булітко почала співати.

"Летять качки....Летячи...", - і Вікторія після цього засміялася.

"Не пішло", - підписала кадр Булітко.

На відео зірка застосувала фільтр, на якому у неї з'явилися рожеві малюнки на обличчі.

Нагадаємо, зірку" Дизель шоу " Булітко довели до сліз прямо на знімальному майданчику

А ще Politeka писала, що зірки "Дизель Шоу" вирішили поквитатися з телефонними аферистами

Також Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" відмовилася від образу томної брюнетки, підкоривши рудими локонами



