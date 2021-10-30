Вікторія Булітко, яка виступає в проектах" Дизель Студіо", продемонструвала свої вокальні здібності, розсмішивши на відео в Instagram.
Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко стала популярною вітчизняною актрисою, знявшись у безлічі робіт. Також Вікторія була в команді КВК "дівчата з Житомира", а після цього стала однією з актрис" Дизель Студіо", знімати в багатьох їхніх проектах, включаючи"Дизель шоу". Нещодавно Булітко брала участь у" Танцях з зірками", де посіла третє місце. Не забуває Вікторія і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На сторіс Булітко знімала сама себе.
"Ща заспіваю", - написала Вікторія під сторіс.
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На другому відео Булітко почала співати.
"Летять качки....Летячи...", - і Вікторія після цього засміялася.
"Не пішло", - підписала кадр Булітко.
На відео зірка застосувала фільтр, на якому у неї з'явилися рожеві малюнки на обличчі.
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