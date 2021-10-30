Виктория Булитко, которая выступает в проектах "Дизель студио", продемонстрировала свои вокальные способности, рассмешив на видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко стала популярной отечественной актрисой,снявшись во множестве работ. Также Виктория была в команде КВН "Девчонки из Житомира", а после этого стала одной из актрис "Дизель студио", снимать во многих их проектах, включая "Дизель шоу". Недавно Булитко участвовала в "Танцях з зірками", где заняла третье место. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На сторис Булитко снимала сама себя.
"Ща спою", - написала Виктория под сторис.
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На втором видео Булитко начала петь.
"Летят утки....Летят...", - и Виктория после этого засмеялась.
"Не пошло", - подписала кадр Булитко.
На видео звезда применила фильтр, на котором у нее появились розовые рисунки на лице.
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