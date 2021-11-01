Народна артистка України, відома актриса Ольга Сумська вийшла на недільну прогулянку зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком і 19-річною донькою Ганною.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Сумської з'явилися фото з прогулянки. Все сімейство було в зборі. З собою на прогулянку пара взяла улюблених собак - Джесіку і Жасмин, які були одягнені в теплі жилетки, щоб не замерзнути на прогулянці.

Відзначимо, що Ольга на фото постала з новою зачіскою. Напередодні прогулянки зірка була в салоні краси, де підстригла волосся і пофарбувала його. Зачіска виявилася дуже вдалою. За словами Сумської, вона помолодшала відразу на кілька років.

В Instagram 55-річної актриси також з'явилося вечірнє фото, на якому вона позувала біля дерева, яке колись посадила разом зі своєю старшою донькою Антоніною Паперною. Сумська позувала в стильному пуховику.

"Цю сакуру ми садили разом з Антоніною 10 років тому", - підписала фото зірка.

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