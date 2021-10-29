Ольга Сумська, Заслужена і народна артистка України, показала, як готувала Екзотичний омлет, порадувавши українців.
Як пише Politeka.net, Ольга Сумська є успішною вітчизняною актрисою, яка більше 30 років грає ролі в театрі і кіно. У зірки є дві дочки-Тоня, яку народила від першого чоловіка Євгена Паперного, а також Анна, яку Ольга народила Віталію Борисюку, другому чоловікові. Не забуває Сумська і про Instagram, який активно розвиває і ділиться там своїми образами, радуючи українців.
Цього разу Ольга вирішила показати, як готувала страусине яйце. Зірка розповіла, що збирається зробити омлет.
"Доброго ранку, друзі. Сьогодні сьогодні у нас блюдо з страусиного яйця. Нарешті, я завжди мріяла зробити зробити омлет з такої громадини, тому, починаємо", - сказала Ольга.
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"Лоток курячих в одному страусиному", - написала Ольга.
"Запікаємо не менше 30 хвилин при 170 градусах.. Рецепт далі в сторіс", - додала Оля.
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