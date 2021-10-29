Ольга Сумская, Заслуженная и Народная артистка Украины, показала, как готовила экзотический омлет, порадовав украинцев.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной отечественной актрисой, которая более 30 лет играет роли в театре и кино. У звезды есть две дочери - Тоня, которую родила от первого мужа Евгения Паперного, а также Анна, которую Ольга родила Виталию Борисюку, второму мужу. Не забывает Сумская и об Инстаграм, который активно развивает и делится там своими образами, радуя украинцев.

В этот раз Ольга решила показать, как готовила страусиное яйцо. Звезда рассказала, что собирается сделать омлет.

"Доброе утро, друзья. Сегодня сегодня у нас блюдо из страусиного яйца. Наконец-то, я всегда мечтала сделать сделать омлет из такой громадины, поэтому, начинаем", - сказала Ольга.

"Лоток куриных в одном страусином", - написала Ольга.

"Запекаем не менее 30 минут при 170 градусах.. Рецепт далее в сторис", - добавила Оля.

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