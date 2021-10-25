Культовая украинская актриса Ольга Сумская прямо с больничной койки рассказала о перенесенной под наркозом медицинской процедуре.

Как пишет Politeka.net, в своих новых Сториз исполнительница роли Роксоланы в одноименном сериале рассказала, из-за чего оказалась в клинике. Как выяснилось, ей понадобилось пройти малоприятную процедуру гастроскопии. Делала это Сумская под наркозом, а на кадрах ее можно увидеть еще сонной после такого воздействия.

«Друзья, только что отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала!...Сейчас будем смотреть результаты», - произносит на видео Сумская. Актриса явно еще не отошла от наркоза до конца, поэтому ее язык немного заплетается.

Она отметила, что после наркоза чувствует себя немного как после алкоголя, однако уже через час эти ощущения должны пройти.

Врач заверил актрису, что все прошло нормально, после чего она сообщила поклонникам, что ей еще предстоит узнать свой диагноз.

Отметим, что во время гастроскопии врач может осмотреть слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи специального инструмента – эндоскопа, который вводится пациенту в виде трубки через рот.

Напомним, Ольга Сумская после отпуска решила сменить имидж и заинтриговала сразу несколькими образами.

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