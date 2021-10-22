Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская рядом с популярным телеведущим Владимиром Остапчуком, который ведет шоу "Маска", заговорила о любви.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Также Сумская проявила себя как телеведущая, и многие годы работала на телеканале "Интер".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская сидит за огромным столом среди популярных блогеров и актеров, возле неё сидит Владимир Остапчук.

"Шапка, проект "Кино и блогеры" Любимые...Нас так много, празднуем!", — весело прокомментировала Ольга Сумская.

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