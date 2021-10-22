Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская рядом с популярным телеведущим Владимиром Остапчуком, который ведет шоу "Маска", заговорила о любви.
Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Также Сумская проявила себя как телеведущая, и многие годы работала на телеканале "Интер".
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская сидит за огромным столом среди популярных блогеров и актеров, возле неё сидит Владимир Остапчук.
"Шапка, проект "Кино и блогеры" Любимые...Нас так много, празднуем!", — весело прокомментировала Ольга Сумская.
Единственный сын Софии Ротару сорвал куш в казино и похвастался суммой: "Приятно!"
Елена Кравец показала подросших близнецов и раскрыла их суперспособность: "О, смотрите..."
Оле Поляковой угрожают судом, в чем причина: "Я два года ждала..."
Товстолес, Кекелия, Сопонару и другие звезды "Женского квартала" в неглиже неприятно удивили: "Мир сошел с ума"
Финал "Співають всі", украинцы высказали Могилевской все, что думают о победителе: "Нет слов..."
Ранее сообщалось, Сумская разозлила Лидию Таран и Соломию Витвицкую, кадры конфликта: "Скандал в гримёрке"
Также, Сумская отметила 88-летие мамы с дочками, Борисюком, но без сестры, редкие фото: "Вычеркнули из своей жизни"
Politeka рассказывала, 55-летняя Ольга Сумская в золотом платье с вырезом поразила видом на публике: кадры