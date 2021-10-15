Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая снимается в комедии "Любовь и блогеры", впечатлила роскошным образом в золотом платье в пол на очередных съемках.

55-летняя Ольга Сумская - талантливая артистка театра и кино, которая не привыкла сидеть дома и часто принимает участие в новых проектах. Звезда не так давно завершила съемки в новом украинском сериале, после этого сразу начав работу над другим.

А несколько часов назад в Сторисах Ольги появились красочные кадры с очередного мероприятия. На представленных кадрах Сумская позировала в роскошном золотом платье с блестками длинны макси.

Аккуратный вырез, отсутствие массивных украшений и элегантный макияж хорошо сочетались между собой. Причем звезда также успела подурачиться в новом образе с коллегой и шутливо «надула» губы, показывая лицо вблизи.

Не секрет, за плечами женщины множество удачно сыгранных ролей в фильмах, сериалах и на сцене театра. Сейчас Ольга Сумская снимается в комедии "Любовь и блогеры", которую продюсирует Владимир Остапчук.

В своем Instagram Сумская поделилась фотографиями и видео со съемок, на которых предстала в образе директора клуба города Караплик госпожи Тамары.

"Повезло,так повезло! Директор клуба города КАГАПЛИК - госпожа Тамара! Всем добра!",- написала Сумская.

Напомним, что муж Сумской Борисюк начал резко дергаться прямо за обедом, артистка напугана.

Как Politeka писала, Сумская пришла в ярость от выходки соседей, появились кадры.

Также Politeka сообщала, что 55-летняя Сумская в спортивном костюме смутила постаревшим видом: красноречивые кадры.