Народная артистка Украины, 55-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая недавно отпраздновала 88-летие мамы, сразу после празндика улетела с мужем в Турцию на отдых.

В последнее время исполнительница была занята на съемках нового сериала «Любовь и блогеры», в котором начала участвовать фактически сразу после завершения работы в другом проекте. А до этого Ольга успела побывать в роли ведущей мероприятий и отметилась яркими ролями в театре.

После нескольких недель насыщенного графика и занятости на работе, Ольга также решила отдохнуть с супругом и провести вместе с ним хорошие выходные в Турции. Отправившись на курорт, пара стала активно показывать в Инстаграм свой отдых.

В черном купальнике 55-летняя знаменитость также успела впечатлить видом на пляже, так как выглядела очень хорошо и заметно моложе своего возраста. Даже без фильтров Сумская может удивить фанатов.

Напомним, Сумская 14 октября отпраздновала 88-летие своей мамы. Ради такого события приехала даже дочь Тоня Паперная из России. Но уже ночью Ольга прихватила супруга Виталия Борисюка и отправилась в международный аэропорт Борисполь, откуда улетела под утро под Анталию, Турция. На новых сторис в Инстаграм Сумская показала, как проводит время на курорте.

Напомним, Сумская отметила 88-летие мамы с дочками, Борисюком, но без сестры, редкие фото

А еще Politeka писала, что Сумская пообнималась с Остапчуком и проговорилась, есть ли она в новом сезоне "Маски"

Также Politeka сообщала, что Сумская с восторгом рассказала, чем покорил ее Кричевский и "уколола" Борисюка