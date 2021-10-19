Телеведущий Лидия Таран и Соломия Витвицкая пожаловались на знаменитую украинскую актрису Ольгу Сумскую из-за ее поведения на телестудии.
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран поделилась в Инстаграм кадрами, на которых показала, что произошло.
Как выяснилось, Сумская была в студии телеканала, и продемонстрировала свой кулинарный талант. Однако, Таран и Витвицкой не повезло: ведущие не смогли попробовать блюдо, приготовленное актрисой.
«Если бы я даже знала, что в это время Ольга Сумская готовит овощную лазанью в студии, то мне бы ее все равно не досталось», - написала Таран.
Она показала видео, на котором ее коллега Витвицкая возмущалась тем, что Сумская ее не накормила.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Победительница "Холостяка" Ульянова засветилась с коляской на прогулке по Киеву: неожиданные кадры
Дочь Ани Лорак без фильтров честно показала, как ее мама выглядит дома: кадры
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
«Каждый раз мне обещают!», - пожаловалась Витвицкая.
«Скандал в гримерке! Соломия Витвицкая требует свою порцию», - прокомментировала происходящее Таран.
Ведущая также пожаловалась на то, что блюдо приготовили без них с коллегой, поэтому она сидела голодная.
В конце концов Сумская пообещала, что придет на студию еще раз и приготовит блюдо лично для Лидии и Соломии.
«Выбили обещание у Оли – приготовить еще раз – уже только для Соли и для меня», - похвасталась Таран.
Напомним, Сумская в черном купальнике сразила внешностью на пляже в Турции.
Как сообщала Politeka, 55-летняя Ольга Сумская в золотом платье с вырезом поразила видом на публике.
Также Politeka писала, что Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя.