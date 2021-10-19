Телеведущий Лидия Таран и Соломия Витвицкая пожаловались на знаменитую украинскую актрису Ольгу Сумскую из-за ее поведения на телестудии.

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран поделилась в Инстаграм кадрами, на которых показала, что произошло.

Как выяснилось, Сумская была в студии телеканала, и продемонстрировала свой кулинарный талант. Однако, Таран и Витвицкой не повезло: ведущие не смогли попробовать блюдо, приготовленное актрисой.

«Если бы я даже знала, что в это время Ольга Сумская готовит овощную лазанью в студии, то мне бы ее все равно не досталось», - написала Таран.

Она показала видео, на котором ее коллега Витвицкая возмущалась тем, что Сумская ее не накормила.

«Каждый раз мне обещают!», - пожаловалась Витвицкая.

«Скандал в гримерке! Соломия Витвицкая требует свою порцию», - прокомментировала происходящее Таран.

Ведущая также пожаловалась на то, что блюдо приготовили без них с коллегой, поэтому она сидела голодная.

В конце концов Сумская пообещала, что придет на студию еще раз и приготовит блюдо лично для Лидии и Соломии.

«Выбили обещание у Оли – приготовить еще раз – уже только для Соли и для меня», - похвасталась Таран.

Напомним, Сумская в черном купальнике сразила внешностью на пляже в Турции.

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