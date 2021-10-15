Украинская актриса Ольга Сумская, которую признали Народной и Заслуженной артисткой Украины, показала себя на отдыхе в Турции, записав несколько сторис.
Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская является успешной отечественной актрисой. Накануне, 14 октября, звезда праздновала 88-летие своей мамы. Ради такого события приехала даже дочь Тоня Паперная из России. Но уже ночью Ольга прихватила супруга Виталия Борисюка и отправилась в международный аэропорт Борисполь, откуда улетела под утро под Анталию, Турция. На новых сторис в Инстаграм Сумская показала, как проводит время на курорте.
На видео Ольга была в леопардовом наряде. Сумская пришла на пляж, где хвасталась видами.
"Бархатный сезон", - подписала видео Ольга.
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На еще одном сторис Ольга показала Средиземное море.
"Турция", - лаконично подписала кадры звезда.
"Вы даже не представляете, какое оно теплое сегодня. Поэтому сейчас пойду искупаюсь", - сказала в видео Сумская.
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