Народная артистка Украины, известная актриса Ольга Сумская вышла на воскресную прогулку со своим мужем Виталием Борисюком и 19-летней дочкой Анной.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у Сумской появились фото с прогулки. Все семейство было в сборе. С собой на прогулку пара взяла любимых собак - Джессику и Жасмин, которые были одеты в теплые жилетки, чтобы не замерзнуть на прогулке.

Отметим, что Ольга на фото предстала с новой прической. Накануне прогулки звезда была в салоне красоты, где подстригла волосы и покрасила их. Прическа оказалась очень удачной. По словам Сумской, она помолодела сразу на несколько лет.

В Инстаграм 55-летней актрисы также появилось вечернее фото, на котором она позировала возле дерева, которое когда-то посадила вместе со своей старшей дочкой Антониной Паперной. Сумская позировала в стильном пуховике.

«Эту сакуру мы сажали вместе с Антониной 10 лет назад», - подписала фото звезда.

Напомним, что Ольга Сумская обратилась к украинцам прямо с больничной койки: "Только отошла от наркоза".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская похвасталась талантом мужа: "Он же уникальный".

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