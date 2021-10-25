Культова українська актриса Ольга Сумська прямо з лікарняного ліжка розповіла про перенесену під наркозом медичну процедуру.

Як пише Politeka.net, у своїх нових сторіз виконавиця ролі Роксолани в однойменному серіалі розповіла, через що опинилася в клініці. Як з'ясувалося, їй знадобилося пройти малоприємну процедуру гастроскопії. Робила це Сумська під наркозом, а на кадрах її можна побачити ще сонною після такого впливу.

"Друзі, тільки відійшла від наркозу. Робили гастроскопію під наркозом, що я, власне, вам рекомендую. Так солодко поспала!...Зараз будемо дивитися результати", - вимовляє на відео Сумська. Актриса явно ще не відійшла від наркозу до кінця, тому її язик трохи заплітається.

Вона зазначила, що після наркозу відчуває себе трохи як після алкоголю, проте вже через годину ці відчуття повинні пройти.

Лікар запевнив актрису, що все пройшло нормально, після чого вона повідомила шанувальникам, що їй ще належить дізнатися свій діагноз.

Відзначимо, що під час гастроскопії лікар може оглянути слизову оболонку стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального інструменту – ендоскопа, який вводиться пацієнту у вигляді трубки через рот.

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