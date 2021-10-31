Народна артистка України Ольга Сумська, яка знімалася у комедії "Любов і блогери", показала шанувальникам кліп Віталія Борисюка на нову пісню.
Як пише Politeka.net, 55-річна акторка театру та кіно Ольга Сумська, яка зараз знімається у комедії "Любов і блогери", вже 25 років живе у щасливому шлюбі із Віталієм Борисюком. Пара разом з’являється на сцені театрів та співають у дуеті.
Цього разу у своєму Instagram Сумська вирішила похвалитися досягненням чоловіка та опублікувала кліп на його нову пісню "Моя любовь". Чоловік співає на фоні бурхливого моря.
"Прем'єра пісні - "МОЯ ЛЮБОВЬ". Співає ВІТАЛІЙ БОРИСЮК🎸 @vitaliyborysyuk
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Композитор Володимир Будейчук @volodymyr_budeychuk ,слова Ольги Ткач", - написала Сумська.
У коментарях шанувальники написали, що думають про пісню чоловіка.
"Супер! 🔥👍👏👏👏🎉🎉🎉зайшла хітова пісня, ходжу співаю, не відчіпляється)))))", " 🤗🍁🌊🎈Красиво і романтично!👏👏😍🎤🎼", " Нереально 🔥🔥👏👏", " Як гарно! Ще море надихає. Супер!!! 👏🔥", "Переслухала вже декілька раз.Дуже сподобалося і виконання,і пісня!🔥🔥🔥", "Супер!!! 🔥👏😍 чекаю концертів Віталія Борисюка , це просто Вау❤️👏 і пісня і слова❤️", " Який тембр гарнющий !!!!! Віталію шлях на співочу сцену !!!! Він же унікальний ! І актор і співак !!! Браво !", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писала, що Ольга Сумська поділилася з українцями незвичайним рецептом: "Нарешті, я завжди мріяла зробити...".
Нагадаємо, що Ольга Сумська після відпустки вирішила змінити імідж і заінтригувала відразу декількома образами: фото.
A ще Politeka повідомляла, що Сумська в чорному купальнику вразила зовнішністю на пляжі в Туреччині: кадри.