Ольга Сумська та Віталій Борисюк у шлюбі вже 25 років

Народна артистка України Ольга Сумська, яка знімалася у комедії "Любов і блогери", показала шанувальникам кліп Віталія Борисюка на нову пісню.

Як пише Politeka.net, 55-річна акторка театру та кіно Ольга Сумська, яка зараз знімається у комедії "Любов і блогери", вже 25 років живе у щасливому шлюбі із Віталієм Борисюком. Пара разом з’являється на сцені театрів та співають у дуеті.

Цього разу у своєму Instagram Сумська вирішила похвалитися досягненням чоловіка та опублікувала кліп на його нову пісню "Моя любовь". Чоловік співає на фоні бурхливого моря.

"Прем'єра пісні - "МОЯ ЛЮБОВЬ". Співає ВІТАЛІЙ БОРИСЮК🎸 @vitaliyborysyuk

Композитор Володимир Будейчук @volodymyr_budeychuk ,слова Ольги Ткач", - написала Сумська.

У коментарях шанувальники написали, що думають про пісню чоловіка.

"Супер! 🔥👍👏👏👏🎉🎉🎉зайшла хітова пісня, ходжу співаю, не відчіпляється)))))", " 🤗🍁🌊🎈Красиво і романтично!👏👏😍🎤🎼", " Нереально 🔥🔥👏👏", " Як гарно! Ще море надихає. Супер!!! 👏🔥", "Переслухала вже декілька раз.Дуже сподобалося і виконання,і пісня!🔥🔥🔥", "Супер!!! 🔥👏😍 чекаю концертів Віталія Борисюка , це просто Вау❤️👏 і пісня і слова❤️", " Який тембр гарнющий !!!!! Віталію шлях на співочу сцену !!!! Він же унікальний ! І актор і співак !!! Браво !", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Ольга Сумська поділилася з українцями незвичайним рецептом: "Нарешті, я завжди мріяла зробити...".

Нагадаємо, що Ольга Сумська після відпустки вирішила змінити імідж і заінтригувала відразу декількома образами: фото.

A ще Politeka повідомляла, що Сумська в чорному купальнику вразила зовнішністю на пляжі в Туреччині: кадри.