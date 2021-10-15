Народна артистка України Ольга Сумська, яка знімається в комедії "Любов і блогери", вразила розкішним образом в золотій сукні в підлогу на чергових зйомках.
55-річна Ольга Сумська-талановита артистка театру і кіно, яка не звикла сидіти вдома і часто бере участь у нових проектах. Зірка не так давно завершила зйомки в новому українському серіалі, після цього відразу почавши роботу над іншим.
А кілька годин тому в Сторісах Ольги з'явилися барвисті кадри з чергового заходу. На представлених кадрах Сумська позувала в розкішній золотій сукні з блискітками довжини максі.
Акуратний виріз, відсутність масивних прикрас і елегантний макіяж добре поєднувалися між собою. Причому зірка також встигла подуріти в новому образі з колегою і жартівливо «надула» губи, показуючи обличчя зблизька.
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Не секрет, за плечима жінки безліч вдало зіграних ролей у фільмах, серіалах і на сцені театру. Зараз Ольга Сумська знімається в комедії" Любов і блогери", яку продюсує Володимир Остапчук.
У своєму Instagram Сумська поділилася фотографіями і Відео зі зйомок, на яких постала в образі директора клубу міста Караплік пані Тамари.
"Пощастило, так пощастило! Директор клубу міста КАГАПЛИК-пані Тамара! Всім добра!",- написала Сумська.
Нагадаємо, що чоловік Сумської Борисюк почав різко смикатися прямо за обідом, артистка налякана.
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