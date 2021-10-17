Народна артистка України, 55-річна актриса і телеведуча Ольга Сумська, яка нещодавно відсвяткувала 88-річчя мами, відразу після свята полетіла з чоловіком до Туреччини на відпочинок.

Останнім часом виконавиця була зайнята на зйомках нового серіалу «Любов і блогери», в якому почала брати участь фактично відразу після завершення роботи в іншому проекті. А до цього Ольга встигла побувати в ролі ведучої заходів і відзначилася яскравими ролями в театрі.

Після декількох тижнів насиченого графіка і зайнятості на роботі, Ольга також вирішила відпочити з чоловіком і провести разом з ним хороші вихідні в Туреччині. Відправившись на курорт, пара стала активно показувати в Instagram свій відпочинок.

У чорному купальнику 55-річна знаменитість також встигла вразити видом на пляжі, так як виглядала дуже добре і помітно молодше свого віку. Навіть без фільтрів Сумська може здивувати фанатів.

Нагадаємо, Сумська 14 жовтня відсвяткувала 88-річчя своєї мами. Заради такої події приїхала навіть дочка Тоня Паперна з Росії. Але вже вночі Ольга прихопила чоловіка Віталія Борисюка і вирушила в Міжнародний аеропорт Бориспіль, звідки полетіла під ранок під Анталію, Туреччина. На нових сторіс в Instagram Сумська показала, як проводить час на курорті.

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