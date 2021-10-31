Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая снималась в комедии "Любовь и блогеры", показала поклонникам клип Виталия Борисюка на новую песню.

Как пишет Politeka.net, 55-летняя актриса театра и кино Ольга Сумская, которая сейчас снимается в комедии "Любовь и блогеры", уже 25 лет живет в счастливом браке с Виталием Борисюком. Пара вместе появляется на сцене театров и поют в дуэте.

На этот раз в своем Instagram Сумская решила похвастаться достижением мужа и опубликовала клип на его новую песню "Моя любовь". Мужчина поет на фоне бушующего моря.

"Премьера песни - "МОЯ ЛЮБОВЬ". Поет ВИТАЛИЙ БОРИСЮК🎸 @vitaliyborysyuk

Композитор Владимир Будейчук @volodymyr_budeychuk ,слова Ольги Ткач", - написала Сумская.

В комментариях поклонники написали, что думают о песне мужчины.

" Супер!!! 🔥👍👏👏👏🎉🎉🎉зашла хитовая песня, хожу пою, не отцепляется))))) ", " 🤗🍁🌊🎈 Красиво и романтично! 👏👏😍🎤🎼 ", "Нереально 🔥🔥👏👏 ", " как красиво! Еще море вдохновляет. Супер!!! 👏🔥 ", "Переслушала уже несколько раз.Очень понравилось и исполнение и песня! 🔥🔥🔥 ", "Супер!!! 🔥👏😍 жду концертов Виталия Борисюка, это просто Вау❤ ️ 👏 ️ и песня и слова❤️", "Какой тембр кравивый !!!!! Виталию путь на певческую сцену !!!! Он же уникальный ! И актер и певец !!! Браво !",- написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Ольга Сумская поделилась с украинцами необычным рецептом: "Наконец, я всегда мечтала сделать...".

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