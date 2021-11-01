На що вистачило фантазії

Відома танцівниця, головний хореограф «Танців з зірками» Олена Шоптенко провела екскурсію за лаштунками популярного шоу, показавши незвичайне суперництво між учасниками проекту.

Як повідомляє Politeka.net, у неділю, 31 жовтня, відбувся черговий прямий ефір танцювального шоу. За результатами голосування шоу покинула пара Melovin і Ліза Русина, яка по праву вважалася найскандальнішою і найепатажнішою на проекті.

Перед шоу Шоптенко прогулялася за лаштунками, показавши, як виглядають гримерки чоловіків - учасників.

"Так, битва гримерок триває", - пожартувала Шоптенко.

Вона показала, що двері гримерок прикрашені по-різному. На дверях у Дмитра Кадная висить величезний плакат з його партнеркою. Melovin не став вішати свій портрет на двері, а замість цього прикрасив її величезною головою тварини з рогами.

На дверях у Артура Логая були зібрані коментарі шанувальників, а Войтенко склав колаж з кращих фотографій зі своєю партнеркою.

Нагадаємо, що Шоптенко здивувала поведінкою з учасниками шоу: "Давай, спокушай...".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко розповіла про проблеми перед прямим ефіром «Танців з зірками».

Також Politeka писала, що Шоптенко розповіла маловідомий факт про себе: "згадую про...".