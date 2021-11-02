Відомий український футболіст Андрій П'ятов, який ховався в костюмі Грифона на популярному шоу «Маска», розповів, чому участь у проекті стала для нього викликом.

Як повідомляє Politeka.net, після закінчення ефіру, в якому розкрили особистість П'ятова, він дав коротке інтерв'ю ведучій бекстейджу Нателлі Кірс. Футболіст зізнався, що сильно переживав перед виступом.

"Це виклик для себе всередині. Багато комплексів було. Я думав, що не вмію співати, думав, що погано виглядаю на сцені. Плюс глядачі і зірковий склад журі. Але в один момент одна людина мені допомогла і я переборов цей страх", - зазначив голкіпер.

Також П'ятов розповів, що особисто знайомий з однією із зіркових суддів. Він зізнався, що любить її пісні.

"Ну з Олею ми давно вже знайомі, зустрічалися багато разів. Вона дуже хороша виконавиця, мені подобається", - зізнався П'ятов.

Андрій П'ятов є найстаршим гравцем збірної України. У різний час був капітаном збірної, а також команди «Шахтаря».

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