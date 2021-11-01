Відома співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею другого сезону шоу" Холостячка", потрапила в незручну ситуацію під час одного з ефірів на індивідуальному побаченні під час відпочинку.

Чоловік вирішив висловитися з приводу крайнього парного побачення зі Златою, адже отримав дуже багато повідомлень після виходу нового випуску вефіра. Так, він помітив, що бажає поділитися своєю думкою про подію і почути чуже, яке буде цінним для нього.

Як відомо, на побаченні у нього зламався водний скутер, і він залишився один у відкритому морі (берег в принципі було видно, але десь далеко), а Діма зі Златою помчали на місце побачення за Чорноморськ.

"За договором, через половину шляху, Злата повинна була пересісти до мене, це була наша з Дімою джентльменська угода,і в принципі на "початку своєї поломки", Я не сильно переживав, думав, зараз вони побачать, що я відстав - і повернутися за мною…

Але проходить 20.. 30 хв, година - а за мною ніхто і не збирається повертатися .... Ось тут я відчув себе "зайвим на цьому святі життя" ... Мені просто стало боляче ... від того як можна помилятися в людях, особливо яким довіряєш, ну і які позиціонують себе " рівними пацанами»

Багато моїх конкурентів, спекулюють фразами, типу -« Я не дружбу прийшов будувати, а відносини», зустрічне питання - А людиною порядною ти не хочеш залишитися ... питання не в дружбі, а чисто людських якостях, властивих кожному справжньому чоловікові , але це не про моє «напарника» на побаченні а у цього «самця» навіть думки, я не кажу щось зробити, про те де я, навіть не проскочило» - висловився чоловік.

Він підкреслив, що проект закінчитися, а ВАМ з цим жити до кінця.

Користувачі оцінили:

"Олег я не знаю, залишилися ви далі чи ні,але пишу відразу не сумувати,Ваша доля знайде Вас сама❤️а якщо залишилися то рада за Вас безумовно👏 🙌; той момент, що ти зміг сам себе врятувати, знайшов несправність, не панікував і вирулив із ситуації — говорить про твою внутрішню силу; мені теж ця ситуація дуже не сподобалася. Діма вчинив не по чоловічому. А Златі теж все одно було, Немає тебе десь ну нічого він там з командою ж.... і їсти так хочеться..... коротший...».

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