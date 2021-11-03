Дікусар після розлучень з Білик і Шоптенко зізнався, кого він шукає: "Хочу, щоб моя жінка..."

Український хореограф, учасник шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар розповів про свої близькі стосунки з матір'ю, а також зізнався, яку жінку він шукає.

Як повідомляє Politeka.net, Дікусар був двічі одружений - на співачці Ірині Білик та хореографі Олені Шоптенко.

"Моя мама - це найкращий мій друг. І, напевно, стільки таємниць, скільки знає вона, не знає ніхто. Вона мій психолог, а я її психолог. Це не спілкування як мама і син, а більше як розумна людина спілкується з розумною людиною", - пояснив хореограф в інтерв'ю ЖВЛ.

Як відомо, мама підтримала шлюб сина з відомою співачкою Іриною Білик, яка була старша за нього на 15 років.

"Вона не радить нічого, якщо її не запитують. Якщо вона бачить, що в її пораді немає необхідності, вона нічого не говорить", - зазначив Дікусар.

За словами хореографа, в жінці для нього головне - доброта. Він не може уявити поруч з собою злу жінку, навіть якщо вона буде неймовірно красивою.

"Хочу, щоб моя жінка була мудра", - заявив він.

Нагадаємо, що Дікусар розповів про головну жінку у своєму житті:"мені пощастило".

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