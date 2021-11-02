16-річний артист і переможець шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахім здивував появою на сцені зі своєю головною суперницею за проєктом Дашею Ковтун (ODARA).

Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.

Так, цього разу артист опублікував нові відео на своїй сторінці в Instagram. У своїх сторіз він показав кадри з репетиції на сцені з його суперницею по шоу "Співають всі" Дашею Ковтун, яка виступає під псевдонімом ODARA.

"Репетиція", - підписав фото Муаяд Абдельрахім.

"Любов повертає нас..." , - співають на виступі переможець "Співають всі" і його конкурентка по шоу Даша Ковтун (ODARA).

Нагадаємо, Муаяд Абдельрахім став переможцем шоу "Співають всі", набравши 84 бали від зоряної сотні. Даша Ковтун (ODARA) здобула третє місце, набравши 67 балів.

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