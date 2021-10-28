16-летний победитель шоу «Співають всі» Муаяд Абдельрахим растрогал телеведущих выступлением с исполнением песни Кузьмы Скрябина, Наталья Могилевская и Анастасия Приходько не сдержали эмоций.

Не так давно прошел финал грандиозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина". Первое место досталось молодому парню из Одессы – Муаяду Абдельрахиму. В суперфинале жюри во главе с Натальей Могилевской определило имя победителя сезона.

Главный приз проекта – полмиллиона гривен получил Муаяд Абдельрахим, который растрогал не только жюри своим исполнением песни Кузьмы Скрябина. Анастасия Приходько не сдержала слез.

«Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, буду стараться» - говорил после финала молодой человек.

Он также поделился памятными видео с выступления:

«Это был первый отборочный день шоу "Співають всі". Я спел песню "Люди як кораблі" и был в шоке от того, что встали все 100 членов жюри😱 Мама, спасибо за поддержку🧡» - пишет Муаяд.

Пользователи поддержали:

«Крутой!!! Ждем сольную песню! А она скоро будет😉; Я расплакалась услышав первые ноты😢, это было шикарно🥰; Лучший!!😍; Это твои заслуженные 💯 баллов❣️ ты спел не отлично, а великолепно, с душой и мощной энергетикой; Слушаю без конца».

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