Триумфатор шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим показал свое финальное выступление, раскрыв тайну своего триумфа.

Как пишет Politeka.net, 16-летний подросток победил Муаяд Абдельрахим победил на шоу "Співають всі", получив главный приз проекта - 500 тысяч гривен. Теперь за молодым исполнителем следят тысячи фанатов в Инстаграм, где он делится своим творчеством. Недавно Муаяд выступил вместе с Артемом Пивоваровым, а теперь решил рассказать о финальной песне на проекте.

"ФИНАЛ "СПІВАЮТЬ ВСІ". Одна из моих любимых песен Rag'n'Bone Man - Skin.

Открою тайну. Из трех песен, которые я пел на этом проекте, именно эту я пел уже без волнения. Тк для меня сам финал уже был достижением. Спасибо каждому из сотни за поддержку.

И спасибо вам за ваши комментарии", - написал певец.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"От каждого твоего выступления на шоу "Співають Всі" сердце бешено колотилось... Болела за тебя! Невероятного таланта парень", "Я теперь хочу ету песню в твоём исполнении без видео скачать, ето очень круто".

Напомним, 16-летний победитель "Співають всі" показал украинцам, почему именно ему достались 500 тыс. грн.

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