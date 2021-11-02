16-летний артист и победитель шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим удивил появлением на сцене со своей главной соперницей по проекту Дашей Ковтун (ODARA).

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз артист опубликовал новые видео на своей странице в Инстаграм. В своих Сториз он показал кадры с репетиции на сцене с его соперницей по шоу "Співають всі" Дашей Ковтун, которая выступает под псевдонимом ODARA.

"Репетиция", - подписал фото Муаяд Абдельрахим.

"Любовь возвращает нас...", - поют на выступлении победитель "Співають всі" и его конкурентка по шоу Даша Ковтун (ODARA).

Напомним, Муаяд Абдельрахим стал победителем шоу "Співають всі", набрав 84 балла от звездной сотни. Даша Ковтун (ODARA) одержала третье место, набрав 67 баллов.

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