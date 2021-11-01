Українська співачка Ольга Полякова зворушливо звернулася до своєї 16-річної доньки Маші, відзначивши її красу і свою надзвичайну гордість за неї.

Як повідомляє Politeka.net, 37-річна співачка дуже близька зі своєю старшою донькою і підтримує всі її творчі починання. У себе в Instagram вона опублікувала нові фото Марії, похвалившись її красою.

"Дівчинка-комплімент Бога! Безумовно! Я так її люблю! І мені так приємно, що вона таааак вийшла!",- підписала фото Полякова.

У коментарях шанувальники залишили юній зірці масу компліментів. Багато хто прийшов до висновку, що Маша – копія своєї матері.

"Красуня, копія ви, Оля", "На вас дуже схожа", "Пофарбувати Машу в блондинку і вийде Оліна копія", "Якби не підпис, подумав, що Оля в перуці. До чого ж схожі", "красуня, так схожа на маму", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Маша Полякова з "понівеченим" обличчям здивувала українців: "Так схожа на...".

Як повідомляла Politeka, Маша Полякова показала свою головну родзинку з вигідного ракурсу: "Руда красуня".

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