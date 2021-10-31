16-річна донька Олі Полякової, починаюча співачка і блогер Маша зачарувала новими кадрами, зробленими на вулиці, і напросилася на компліменти.

Як повідомляє Politeka.net, Маша Полякова, незважаючи на юний вік, вже досить популярна. Дівчина співає в панк-рок групі "Шви", а також активно розвиває свої соціальні мережі. Як зізнавалася Оля Полякова, дівчинка практично не просить у неї грошей, тому що заробляє на свої потреби сама.

На свіжих фото Марія похвалилася своїм розкішним волоссям, яке є головною родзинкою її зовнішності. Дівчина розпустила своє руде кучеряве волосся, що дістає до талії. Образ доповнили яскраві чорні стрілки.

"Яка фотка найбільше сподобалася 1,2 або 3?",- підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"На маму дуже схожа", "Всі прекрасні! І ти прекрасна!", "Все супер", "руда красуня, всі фото вогонь", "Дуже красива дівчинка. З розкішним волоссям", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Маша Полякова влаштувала нову провокацію: "заздрісні люди...".

Як повідомляла Politeka, Маша Полякова влаштувала бенкет: "Ну і як воно?".

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