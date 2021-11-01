Украинская певица Ольга Полякова трогательно обратилась к своей 16-летней дочке Маше, отметив ее красоту и свою необычайную гордость за нее.
Как сообщает Politeka.net, 37-летняя певица очень близка со своей старшей дочкой и поддерживает все ее творческие начинания. У себя в Инстаграм она опубликовала новые фото Марии, похваставшись ее красотой.
«Девочка-комплимент Бога! Определенно! Я так ее люблю! И мне так приятно, что она таааак получилась!», - подписала фото Полякова.
В комментариях поклонники оставили юной звезде массу комплиментов. Многие пришли к выводу, что Маша – копия своей матери.
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«Красотка, копия Вы, Оля», «На вас очень похожа», «Покрасить Машу в блондинку и получится Олина копия», «Если бы не подпись - подумал, что Оля в парике. До чего же похожи», «Красавица, так похожа на маму», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Маша Полякова с "изуродованным" лицом удивила украинцев: "Так похожа на…".
Как сообщала Politeka, Маша Полякова показала свою главную изюминку с выгодного ракурса: «Рыжая красотка».
Также Politeka писала, что Маша Полякова устроила пиршество, мама не сдержалась: "Ну и как оно, набить икрой полный рот?".