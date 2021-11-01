Один з учасників шоу "Україна має талант" вразив своєю розтяжкою і гнучкістю всіх суддів, у тому числі танцюриста Євгена Кота і олімпійську чемпіонку Лілію Подкопаєву.
Виступ акробата Дениса Жигальцова в недавньому випуску шоу викликав бурхливу реакцію як серед членів журі, так і серед глядачів. Як пише Politeka.net, уривок номера був опублікований на сторінці «Україна має талант» в Instagram.
Денис виконав акробатичні елементи на повітряному пілоні, виступаючи тільки в чорних лосинах. Він демонстрував складні рухи, обертаючись в повітрі і навіть не тримаючись за пілон руками.
Судді проекту, серед яких були Сергій Притула, Ксенія Мішина, Євген Кот і Лілія Подкопаєва, не могли стримати свого захоплення.
"Ти розтягнутий, у тебе дуже круті шпагати, і це неймовірний талант!", - заявив Кот.
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"Він без рук, подивіться!",- захопилася, в свою чергу, Подкопаєва.
Українці також оцінили виступ.
"Це найкрасивіший номер був", "як же це чудово", "найкращий", "ось це красень", - пишуть люди.
Нагадаємо, суддя "Україна має талант" Кот з дружиною змінилися до невпізнання.
Як повідомляла Politeka, Решетник показав, що діється за кадром "Україна має талант".
Також Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Кот показав, що відбувається на проекті.