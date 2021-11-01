Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, вирішила похвалитися цікавим і лаконічним образом перед черговими зйомками, позуючи на камеру в чорному халаті.

Виконавиця не так давно презентувала нову пісню і поспішила розповісти про неї досить великій кількості людей. При цьому зірка не приховує, що їй подобається бути в центрі уваги, саме тому вона вибирає для виходу в світ завжди найяскравіші костюми.

Перед тим, як з'явитися на зйомках, цього разу Лорак вразила фанатів видом в одному чорному халаті і з яскравим макіяжем. Причому знаменитість не стала приховувати обличчя.

Вона навпаки зробила на зовнішньому вигляді акцент, наблизила камеру і похвалилася собою. Також Кароліна не втрималася від кокетства і надула губи «качечкою», хвалячись пухкими губами і помітними вилицями. Через моложавого виду Кароліну не раз підозрювали в захопленні уколами краси.

Раніше Кароліна розповіла, як озвучила головну героїню традиційної новорічної казки в Росії. Також Ані Лорак встигла повідомити, що на цю роль її запросила Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Кожен з нас в дитинстві напевно уявляв себе героєм улюбленої казки💥 Вчора я озвучила головну героїню традиційної новорічної казки від @tatiana_navka ️ ️

Вгадайте, голосом якого персонажа мені пощастило стати в цьому році?",- написала співачка.

Нагадаємо, що Ані Лорак розповіла про пережиту зраду: "бідна".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак з животом напоказ здивувала видом на прогулянці:"а всередині любов і біль".

A ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак збентежила виглядом в чорному топіку і засвітила тату під час прогулянки: кадри.