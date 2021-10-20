Популярная артистка Ани Лорак, которая недавно запела на украинском языке, рассказала о предательстве после развода с мужем.

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной украинской певицей. Весной 2021-го года она развелась со своим мужем - бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Так, на этот раз на одном из фан-аккаунтов популярной артистки Ани Лорак опубликовали момент из интервью. На кадрах певица рассказывает о предательстве, которое пережила (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"У меня не было...то есть неразделенной любви, но было предательство. То есть вот как ты чувствуешь любовь и ты чувствуешь это, но в какой-то момент тебя просто предают. Вот такое было, когда ты садишься на стульчик и хочешь опереться, а там спинки нет. И ты просто падаешь, хотя только что она там была. Просто кто-то её вот так быстро, чтобы тебе было побольнее", — призналась Ани Лорак.

Поклонники певицы не остались равнодушными и оставили ей множество комментариев: "Бедная Ани", "Такие слова...", "Это очень грустно", "В жизни ко всему нужно быть готовым", "Печально как".

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