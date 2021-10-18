Известная артистка Ани Лорак, которая недавно выпустила песню на украинском языке, показала себя с ярким макияжем вблизи.
Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной певицей. Как известно, недавно исполнительница выступила с концертом в Украине, спустя много лет. В 2014-ом году артистка покинула Украину и из-за высказываний в её адрес, осталась в России. Однако недавно Ани Лорак выпустила новую песню на украинском языке, после чего её позвали обратно в Украину.
Так, на этот раз певица опубликовала новые сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ани Лорак показала, какой макияж сделала ей визажист, однако для какого мероприятия - певица не раскрывает. Её макияж состоит из крупных двойных стрелок и яркого контуринга.
"Боже-боже, что за красота такая?", — комментирует макияж Ани Лорак.
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Позже, певица вновь показала свой макияж, только уже сидя в машине и направляясь на мероприятие.
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