Известная артистка Ани Лорак, которая недавно выпустила песню на украинском языке, показала себя с ярким макияжем вблизи.

Как передает Politeka.net, Ани Лорак является известной певицей. Как известно, недавно исполнительница выступила с концертом в Украине, спустя много лет. В 2014-ом году артистка покинула Украину и из-за высказываний в её адрес, осталась в России. Однако недавно Ани Лорак выпустила новую песню на украинском языке, после чего её позвали обратно в Украину.

Так, на этот раз певица опубликовала новые сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ани Лорак показала, какой макияж сделала ей визажист, однако для какого мероприятия - певица не раскрывает. Её макияж состоит из крупных двойных стрелок и яркого контуринга.

"Боже-боже, что за красота такая?", — комментирует макияж Ани Лорак.

Позже, певица вновь показала свой макияж, только уже сидя в машине и направляясь на мероприятие.

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