Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу записала видео, где впечатлила аномальными изменениями во внешности не только маму.

Как пишет Politeka.net, Лорак родила дочь Соню от Мурата в 2011 году.Крестным отцом девочки стал Филипп Киркоров, а крестной мамой - Ирина Бережная. Сейчас соня учится в гимназии, которая находится в столице России. 10-летняя малышка уже активно ведет социальные сети, где делится кадрами из личной жизни.

На новом видео Соня была в футболке, сидя в ванной перед камерой. Девочка использовала специальные накладны уши, чтобы сделать их эльфийскими. Девочка баловалась под музыку.

Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:

"Соня лучшая", "В этом видео - копия мамы! Очень артистична!", "Какая хорошенькая", "Просто класс", "Не кривляйся как обезьяна", "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки".

Напомним, юная дочь Ани Лорак повеселилась на празднике у подружки, поразив видом

А еще Politeka сообщала, что дочь Ани Лорак озадачила выбором нарядов перед камерой, пока матери нет дома

Также Politeka писала, что 10-летняя дочь Ани Лорак огорошила поведением на новом видео



