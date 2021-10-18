Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек), которая долгое время живет и работает в России, показала, как проводит свободное время в кровати со своим пушистым другом.
Как передает Politeka.net, 42-летняя Лорак в начале 2021 года похвасталась пополнением в семье.
Артистка купила собаку породы мальтипу, которую ее дочь София назвала Тошей. Теперь пушистый кучерявый красавчик является членом звездного семейства.
На свежем фото, которое Лорак опубликовала у себя в Инстаграм, она нежилась в постели со своим питомцем. Пес послушно лежал рядом, пока певица его обнимала. На руках певицы красовались элегантные украшения золотого цвета.
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Отметим, что порода мальтипу сегодня является одной из самых популярных среди звезд и блогеров. Она расценивается как дизайнерская, но международные кинологические ассоциации ее не признают. Собаки такой породы остаются маленькими, а их вес редко превышает 5 кг.
Напомним, что Лорак во время похода в салон красоты показала "новые" губы.
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