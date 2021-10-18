Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек), которая долгое время живет и работает в России, показала, как проводит свободное время в кровати со своим пушистым другом.

Как передает Politeka.net, 42-летняя Лорак в начале 2021 года похвасталась пополнением в семье.

Артистка купила собаку породы мальтипу, которую ее дочь София назвала Тошей. Теперь пушистый кучерявый красавчик является членом звездного семейства.

На свежем фото, которое Лорак опубликовала у себя в Инстаграм, она нежилась в постели со своим питомцем. Пес послушно лежал рядом, пока певица его обнимала. На руках певицы красовались элегантные украшения золотого цвета.

Отметим, что порода мальтипу сегодня является одной из самых популярных среди звезд и блогеров. Она расценивается как дизайнерская, но международные кинологические ассоциации ее не признают. Собаки такой породы остаются маленькими, а их вес редко превышает 5 кг.

Напомним, что Лорак во время похода в салон красоты показала "новые" губы.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак продемонстрировала, как развлекает дочку: "Не хочу болеть...".

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