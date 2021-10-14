Співачка Ані Лорак (Кароліна Куек), яка поїхала жити і працювати в РФ, вирішила показати шанувальникам кілька особистих відео, записаних перед черговим перетворенням.

Ані Лорак нерідко критикують в мережі за різні кадри, на яких співачка показує свої вельми інтригуючі образи з короткими сукнями або шортами з одними блискітками. Причому багато хто звертає увагу і на обличчя зірки.

Сама Кароліна вже давно заперечує, що нібито робила щось у косметолога з обличчя, однак і секретів догляду за собою не розкриває. Обходиться зірка зазвичай загальними фразами і туманними рекомендаціями - спати добре, правильно харчуватися і пам'ятати про спорт.

Під час походу в салон краси на педикюр зірка також показала себе з помолоділим обличчям, хоч і під фільтром. Причому багато хто міг звернути увагу на нову форму губ виконавиці.

Відзначимо, популярна артистка вже багато років виступає на сцені, і намагається підтримувати свою популярність частим виходом кліпів і новими колабораціями. Також Ані Лорак вирішила порадувати своїх численних шанувальників, розповівши в новому пості Instagram, що їм приготувала.

"З нетерпінням чекаю виходу альбому ❤️ а вже 27 жовтня зустрінемося в Пітері. Кращі пісні для вас! PS. Як думаєте, коли ми представимо новий альбом?⬇ ️ ",- відверто написала Лорак.

Пост зірка підкріпила знімками в безрозмірному пальто.

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