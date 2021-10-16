Українська виконавиця Ані Лорак, яка поїхала жити і будувати кар'єру в Росію, показала, як проводить час з дочкою, яка зараз прихворіла.
Як пише Politeka.net, Ані Лорак є успішною співачкою з України, яка поїхала жити і будувати кар'єру в Росію. У зірки є 10-річна дочка Соня, яку виконавиця народила від Мурата Налчаджіоглу, турецького бізнесмена. Дівчинка, як і мама, активно веде сторінку в Instagram.
Нещодавно Соня у себе на сторінці розповіла про хворобу.
"Я не хочу хворіти. Але я йду на поправку. Я в понеділок вийду. Ура", - написала малятко в сторіс.
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А пару годин тому Лорак показала в сторіс, як проводить час з дочкою на вихідних. Зірка і Соня сиділи в зручних кріслах з підставками для води. У Лорак в руках була велика коробка попкорну. Співачка посміхалася, поки робила селфі.
Фанати не змогли поставити лайки і написати коментарі, адже в сторіс немає подібних функцій.
Нагадаємо, дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності
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