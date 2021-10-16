Украинская исполнительница Ани Лорак, которая уехала жить и строить карьеру в Россию, показала, как проводит время с дочерью, которая сейчас приболела.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является успешной певицей из Украины, которая уехала жить и строить карьеру в Россию. У звезды есть 10-летняя дочь Соня, которую исполнительница родила от Мурата Налчаджиоглу, турецкого бизнесмена. Девочка, как и мама, активно ведет страничку в Инстаграм.

Недавно Соня у себя на страничке рассказала о болезни.

"Я не хочу болеть. Но я иду на поправку. Я в понедельник выйду. Ура", - написала малышка в сторис.

А пару часов назад Лорак показала в сторис, как проводит время с дочерью на выходных. Звезда и Соня сидели в удобных креслах с подставками для воды. У Лорак в руках была большая коробка попкорна. Певица улыбалась, пока делала селфи.

Фанаты не смогли поставить лайки и написать комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.

Напомним, дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности

А еще Politeka сообщала, что юная дочь Ани Лорак повеселилась на празднике у подружки, поразив видом

Также Politeka сообщала, что дочь Ани Лорак озадачила выбором нарядов перед камерой, пока матери нет дома



