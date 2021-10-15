Українська співачка Ані Лорак (справжнє ім'я - Кароліна Куек), яка довгий час живе і гастролює в Росії, вразила фігурою мрії на нових фото.

Як передає Politeka.net, в Instagram у 43-річної артистки з'явився яскравий знімок, на якому вона постала в золотистому облягаючому платті. Наряд вигідно підкреслив апетитну фігурку красуні.

"Мої дорогі, наш жовтень сповнений сюрпризів. Вже наступного тижня на вас чекають важливі новини, якими мені не терпиться поділитися... Не пропустіть! Всім гарної п'ятниці", - підписала фото зірка.

У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Богиня кохання", «яка красуня», «Кароліночка, чекаю твій новий альбом, думаю він буде супер», "Гарного теплого вечора вам, Кароліна", "Знаю, що від вас Кароліна, завжди хороші новини. Дуже вас люблю, і чекаю з концертом на Західній Україні", «Вау, Кароліна виглядаєте шикарно», "Сукня як у Мерилін Монро", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак в образі підлітка вразила зовнішністю на прогулянці: кадри.

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